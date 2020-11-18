Парламент Нидерландов призвал ввести санкции ЕС против президента Азербайджана

Парламент Нидерландов призвал свое правительство выступить на уровне Евросоюза с предложением ввести санкции против президента Азербайджана Ильхама Алиева и его семьи.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее решение было принято на пленарном заседании 17 ноября.

"Палата представителей призывает правительство выступить в Европейском Союзе за введение санкций, ориентированных против президента Азербайджана Ильхама Алиева, его родственников, ключевых фигур азербайджанского наступления и сирийских боевиков, развернутых Турцией в Нагорном Карабахе", - говорится в утвержденной резолюции.

Нидерландские депутаты также утвердили еще одну резолюцию, в которой отмечается, что последняя вспышка насилия в Нагорном Карабахе "была инициирована Азербайджаном при поддержке Турции".

"Парламент призывает правительство применить индивидуальные санкции против тех, кто несет ответственность за это насилие как в Азербайджане, так и в Турции", - говорится в документе.

Алиев в среду прокомментировал действия нидерландского парламента, однако говорил так, будто Нидерланды уже ввели санкции против него, хотя такое решение может принять только правительство страны, а не депутаты.

"Парламент Нидерландов, к сожалению, принял решение о санкциях против Азербайджана, а также Турции. Мой помощник сообщил, что в ходе обсуждений глава МИД Нидерландов выступил с более сбалансированным подходом. Но парламент принял такое несбалансированное и несправедливое решение, и это, конечно же, не будет способствовать более тесным отношениям между нашими странами ", - сказал президент Азербайджана, принимая нового нидерландского посла в Баку Паулин Эйзема.

Напомним, в ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Согласно договоренности, Азербайджан и Армения остаются на занятых ими позициях, а в регионе разворачивается "миротворческий контингент" Российской Федерации.

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