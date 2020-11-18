Премьер Польши о бюджетном споре с Брюсселем: это не тот ЕС, в который мы вступали

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюз создает правила, которые де-факто обходят договоры, вместо того, чтобы соблюдать равенство всех государств перед законом.

Об этом он заявил во время выступления в Сейме, коснувшись привязки выплат из бюджета ЕС с соблюдением верховенства закона, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

"Это касается того, будет ли наша судьба находиться в наших руках, будем ли мы решать свои дела сами или это будет в чужих руках. Это не правое или левое разделение. Это разделение на тех, кто хочет, чтобы польский народ сам решал, и тех, кто хочет, чтобы несколько официальных лиц в Брюсселе решали нашу судьбу, - заявил премьер.

По словам Моравецкого, необходимо подумать, "нужен ли нам именно такой Евросоюз, какие у него шансы выжить".

"Нет, у этого Евросоюза не было бы шансов выжить. Союз, в котором есть европейская олигархия, которая наказывает более слабых и загоняет их в угол, это не Европейский Союз, в который мы вошли, и не Европейский Союз, имеющий будущее", - сказал премьер-министр.

"Если бы этого вето не было, если бы этого предохранителя не было, то дошло бы до того, что рано или поздно - скорее раньше, чем позже - Евросоюз оказался бы на грани краха", - добавил глава правительства.

Франция ранее заявила, что ЕС может принять бюджет и план спасения экономики и без согласия Варшавы и Будапешта.

В понедельник Венгрия и Польша наложили вето на долгосрочный бюджет ЕС и меры по спасению экономики от последствий коронавируса на сумму 1,8 триллиона евро через свое несогласие с предложенным механизмом верховенства права.

Орбан объяснил решение Венгрии ветировать бюджет ЕС тем, что предусмотренные им обязательства якобы были связаны с приемом мигрантов.