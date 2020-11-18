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Кампанія Трампа подала запит на перерахунок бюлетенів у двох округах штату Вісконсін

Середа, 18 листопада 2020, 20:42

Президент США Дональд Трамп буде домагатися часткового перерахунку голосів в штаті Вісконсін, який, за прогнозами, його суперник Джо Байден виграв з перевагою у 20 000 голосів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

За кілька годин до крайнього терміну оскарження результатів кампанія Трампа заявила, що вимагає перерахунку голосів в округах Мілуокі і Дейн, посилаючись на порушення.

Державні чиновники заявили, що отримали від кампанії Трампа $3 мільйони для покриття витрат на перерахунок. Перерахунок в масштабі штату обійшовся б кампанії приблизно в $7,9 млн.

Відповідно до закону штату Вісконсін, Трамп має право вимагати перерахунку голосів, оскільки перевага Байдена становила менше 1%, але більше 0,25%. Однак його кампанія повинна спочатку покрити витрати на перерахунок.

Кампанія Трампа стверджувала, що відкріпні бюлетені були змінені і неправильно видані, а закони про ідентифікацію виборців були порушені.

Мілуокі і Дейн традиційно підтримують демократів. Ці округи разом складають більше третини голосів Байдена у Вісконсині.

В Мілуокі Байден виграв з 317 270 голосами проти 134 357, в той час як в окрузі Дейн різниця склала 260 185 проти 78 800 на користь Байдена.

Трамп як і раніше відмовляється визнати поразку на виборах і продовжує робити необгрунтовані заяви про "масові" фальсифікації.

Нагадаємо, у штаті Джорджія, де вручну перераховують результати голосування на президентських виборах, знайшли більше 2600 голосів, які не включили до фінальної цифри - але і серед них перевага у Байдена.

Американські суди раніше відхилили низку позовів Трампа щодо голосування в Пенсильванії, Аризоні та Мічигані. На додачу, кампанія Трампа вчора відмовилася від більшої частини позову у Пенсильванії.

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