Вірменія визначилася з новим головою МЗС

Новим міністром закордонних справ Вірменії призначили Ару Айвазяна.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє вірменське "Радіо Свобода".

51-річний дипломат до цього був послом Вірменії у Мексиці, Коста-Риці, Кубі, Гондурасі, Гватемалі й Панамі.

Нагадаємо, 16 листопада попередній глава МЗС Зограб Мнацаканян подав заяву про відставку зі своєї посади. Прем’єр прийняв її.

Зограб Мнацаканян був призначений міністром закордонних справ Вірменії після Оксамитової революції, 12 травня 2018 року.

Що стало причиною його відставки - не повідомляється. "Радіо Азатутюн" зазначає, що перед цим Пашинян та МЗС оприлюднювали взаємно суперечливі заяви щодо питання міста Шуша у перемовинах.

Також повідомляється, що подав у відставку міністр з надзвичайних ситуацій Артак Апітотян.

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада Вірменія, Азербайджан і Росія підписали заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху.

Перші протестувальники вийшли на вулиці тієї ж ночі, вимагаючи відставки Нікола Пашиняна за підписання угоди, яку сприйняли як капітуляцію і здачу Карабаху.

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