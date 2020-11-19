Армения определилась с новым главой МИД

Новым министром иностранных дел Армении назначили Ару Айвазяна.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает армянское "Радио Свобода".

51-летний дипломат до этого был послом Армении в Мексике, Коста-Рике, Кубе, Гондурасе, Гватемале и Панаме.

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Напомним, 16 ноября предыдущий глава МИД Зограб Мнацаканян подал заявление об отставке со своего поста. Премьер принял ее.

Зограб Мнацаканян был назначен министром иностранных дел Армении после Бархатной революции, 12 мая 2018 года.

Что стало причиной его отставки - не сообщается. "Радио Азатутюн" отмечает, что перед этим Пашинян и МИД обнародовали взаимно противоречивые заявления по вопросу города Шуша в переговорах.

Также сообщается, что подал в отставку министр по чрезвычайным ситуациям Артак Апитотян.

Напомним, в ночь на 10 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Первые протестующие вышли на улицы в ту же ночь, требуя отставки Никола Пашиняна за подписание соглашения, которое восприняли как капитуляцию и сдачу Карабаха.

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