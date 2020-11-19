У ЄС нагадали, що припинення боїв у Карабаху - лише початок врегулювання

У Євросоюзі заявили, що припинення боїв у Нагірному Карабаху - лише перший крок до повного врегулювання конфлікту, і в цьому процесі головну роль має відігравати Мінська група ОБСЄ.

Як пише "Європейська правда", про це заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

Боррель у заяві від імені ЄС вітає припинення війни у Карабаху завдяки домовленості за посередництва Росії та закликає усі сторони дотримуватися режиму тиші і втриматись від дій чи заяв, які можуть знов спровокувати загострення.

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"ЄС також закликає до повного і швидкого виведення усіх іноземних бойовиків з регіону", - зазначає високий представник ЄС, втім, не уточнюючи, про кого саме йдеться.

Жозеп Боррель наголошує, що припинення боїв - це тільки початок процесу врегулювання конфлікту.

"На думку ЄС, потрібно відновити зусилля для комплексного і сталого врегулювання конфлікту через перемовини, у тому числі й щодо статусу Нагірного Карабаху. У цьому контексті ЄС висловлює повну підтримку міжнародному формату Мінської групи ОБСЄ та особистому представникові чинного керівництва ОБСЄ для досягнення цієї мети", - зазначає Жозеп Боррель.

Він закликав сторони дотримуватися міжнародного гуманітарного права у питаннях щодо обміну військовополоненими та тілами загиблих, розслідувати воєнні злочини, якщо про такі повідомлялося.

"Необхідно гарантувати гуманітарний доступ та найкращі умови для добровільного, безпечного, гідного та сталого повернення вимушених переселенців у території в та довкола Нагірного Карабаху, зберігати та відновлювати культурну й релігійну спадщину у Карабаху", - наголошує високий представник ЄС.

Жозеп Боррель додав, що країни ЄС продовжать гуманітарну допомогу для цивільного населення, що постраждало внаслідок конфлікту.

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада Вірменія, Азербайджан і Росія підписали заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху.

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