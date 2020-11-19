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У ЄС нагадали, що припинення боїв у Карабаху - лише початок врегулювання

Четвер, 19 листопада 2020, 13:11

У Євросоюзі заявили, що припинення боїв у Нагірному Карабаху - лише перший крок до повного врегулювання конфлікту, і в цьому процесі головну роль має відігравати Мінська група ОБСЄ. 

Як пише "Європейська правда", про це заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель. 

Боррель у заяві від імені ЄС вітає припинення війни у Карабаху завдяки домовленості за посередництва Росії та закликає усі сторони дотримуватися режиму тиші і втриматись від дій чи заяв, які можуть знов спровокувати загострення. 

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"ЄС також закликає до повного і швидкого виведення усіх іноземних бойовиків з регіону", - зазначає високий представник ЄС, втім, не уточнюючи, про кого саме йдеться. 

Жозеп Боррель наголошує, що припинення боїв - це тільки початок процесу врегулювання конфлікту. 

"На думку ЄС, потрібно відновити зусилля для комплексного і сталого врегулювання конфлікту через перемовини, у тому числі й щодо статусу Нагірного Карабаху. У цьому контексті ЄС висловлює повну підтримку міжнародному формату Мінської групи ОБСЄ та особистому представникові чинного керівництва ОБСЄ для досягнення цієї мети", - зазначає Жозеп Боррель. 

Він закликав сторони дотримуватися міжнародного гуманітарного права у питаннях щодо обміну військовополоненими та тілами загиблих, розслідувати воєнні злочини, якщо про такі повідомлялося. 

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"Необхідно гарантувати гуманітарний доступ та найкращі умови для добровільного, безпечного, гідного та сталого повернення вимушених переселенців у території в та довкола Нагірного Карабаху, зберігати та відновлювати культурну й релігійну спадщину у Карабаху", - наголошує високий представник ЄС. 

Жозеп Боррель додав, що країни ЄС продовжать гуманітарну допомогу для цивільного населення, що постраждало внаслідок конфлікту. 

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада Вірменія, Азербайджан і Росія підписали заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху. 

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Боррель Нагірний Карабах
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