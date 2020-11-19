В ЕС напомнили, что прекращение боев в Карабахе - только начало урегулирования

В Евросоюзе заявили, что прекращение боев в Нагорном Карабахе - лишь первый шаг к полному урегулированию конфликта, и в этом процессе главную роль должна играть Минская группа ОБСЕ.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

Боррель в заявлении от имени ЕС приветствует прекращение войны в Карабахе благодаря договоренности при посредничестве России и призывает все стороны соблюдать режим тишины и удержаться от действий или заявлений, которые могут вновь спровоцировать обострение.

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"ЕС также призывает к полному и быстрому выведению всех иностранных боевиков из региона", - отмечает высокий представитель ЕС, впрочем, не уточняя, о ком именно идет речь.

Боррель отмечает, что прекращение боев - это только начало процесса урегулирования конфликта.

"По мнению ЕС, нужно возобновить усилия для комплексного и устойчивого урегулирования конфликта через переговоры, в том числе и о статусе Нагорного Карабаха. В этом контексте ЕС выражает полную поддержку международному формату Минской группы ОБСЕ и личному представителю действующего руководства ОБСЕ для достижения этой цели", - отмечает Боррель.

Он призвал стороны соблюдать нормы международного гуманитарного права в вопросах обмена военнопленными и телами погибших, расследовать военные преступления, если о таких сообщалось.

"Необходимо гарантировать гуманитарный доступ и лучшие условия для добровольного, безопасного, достойного и устойчивого возвращения вынужденных переселенцев на территории в и вокруг Нагорного Карабаха, сохранять и восстанавливать культурное и религиозное наследие в Карабахе", - отмечает высокий представитель ЕС.

Жосеп Боррель добавил, что страны ЕС продолжат гуманитарную помощь для гражданского населения, пострадавшего в результате конфликта.

Напомним, в ночь на 10 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

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