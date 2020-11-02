Турция возобновила исследования в Восточном Средиземноморье, в Греции возмущены

Турция объявила, что ее судно сейсмологической разведки продолжит исследования в акватории Эгейского моря, которую и Греция, и Турция считают своей; в Греции выразили возмущение этим шагом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Турция выдала новое оповещения Navtex о работе ее судна в период с 1 по 14 ноября.

МИД Греции осудил этот шаг и призвало немедленно отозвать судно.

"Выдав новый незаконный Navtex на период с 1 по 14 ноября, в котором говорится о зоне в пределах греческого континентального шельфа, Турция еще раз подтвердила, что продолжает игнорировать фундаментальные принципы международного законодательства ... и действовать вопреки призывам международного сообщества, включительно с выводами последнего саммита Евросовета в октябре", - отметили в МИД.

В тот же день МИД Турции обнародовало ответ, в котором называет претензии Греции "необоснованными" и "максималистскими".

"Турция продолжит свою деятельность в этом районе в рамках своих прав, вытекающих из международного законодательства. Турция готова сотрудничать с Грецией и решать вопросы в рамках диалога. Но мы безусловно продолжим защищать легитимные права и интересы Турции и (непризнанной - ЕП) Турецкой Республики Северного Кипра", - говорится в заявлении.

Напомним, несмотря на соглашение саммита ЕС от 2 октября, которое была направлено на то, чтобы убедить Анкару прекратить разведку природного газа в спорных водах, Турция в середине октября объявила о возобновлении исследований. Франция и Германия призвали Турцию прекратить провокации.

29 октября председатель Европейского совета Шарль Мишель после видеовстречи лидеров ЕС заявил, что в Евросоюзе возмущены провокациями президента Турции, но мер против страны не планируют обсуждать до саммита в декабре.

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