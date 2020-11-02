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Ресторани, перукарні і частина магазинів: Женева посилює карантин

Понеділок, 2 листопада 2020, 14:07

Женева, столиця Швейцарії, з понеділка 2 листопада запроваджує посилений карантин, сподіваючись сповільнити приріст нових заражень коронавірусом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Swiss Info.

З 7 години вечора повинні будуть припинити роботу ресторани, бари, перукарні й салони краси та магазини, що не продають товари першої необхідності.

Бари та ресторани можуть продавати їжу тільки "з собою" або доставкою. 

Також доведеться закритися кінотеатрам, музеям, концертним залам, спортзалам, басейнам і ковзанкам (нічні клуби закрили ще раніше).

Водночас, дитсадки та школи продовжують працювати. 

Ці заходи діятимуть щонайменш 29 листопада, а далі будуть переглянуті.

Ще раніше у кантоні Женеви заборонили зібрання групами більше 5 осіб - як у громадських місцях, так і в домівках. Винятки з цього правила діють тільки для великих родин, а також для участі в похоронах (до 50 осіб).

Нагадаємо, у середині жовтня федеральний уряд Швейцарії запровадив масковий режим у приміщеннях та обмежив зібрання у громадських місцях до 15 осіб. 

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Швейцарія Коронавірус
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