Рестораны, парикмахерские и часть магазинов: Женева усиливает карантин

Женева, столица Швейцарии, на месяц вводит усиленный карантин, надеясь замедлить прирост новых заражений коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Swiss Info.

С 7 часов вечера понедельника должны будут прекратить работу рестораны, бары, парикмахерские и салоны красоты и магазины, не продают товары первой необходимости.

Бары и рестораны смогут продавать еду только "с собой" или доставкой.

Также придется закрыться кинотеатрам, музеям, концертным залам, спортзалам, бассейнам и каткам (ночные клубы закрыли еще раньше).

В то же время, детсады и школы продолжат работу.

Эти меры будут действовать как минимум 29 ноября, а дальше будут пересмотрены.

Еще ранее в кантоне Женевы запретили собрание группами более 5 человек - как в общественных местах, так и в домах. Исключения из этого правила действуют только для крупных семей, а также для участия в похоронах (до 50 человек).

Напомним, в середине октября федеральное правительство Швейцарии ввело масочный режим в помещениях и ограничило собрания в общественных местах до 15 человек.