Трамп розкритикував країни Європи за нові локдауни 

Президент США Дональд Трамп в неділю різко розкритикував суворі обмеження, які вводять деякі європейські країни для боротьби з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Трамп заявив, що обмеження неефективні, у той час як випадки захворювання ростуть як у Європі, так і в США.

"Європа ввела драконівські обмеження, і число випадків захворювання зростало, і число смертей зростало. Подумайте про це - драконівські. Тепер їм доводиться робити це знову і знову. Що, чорт візьми, вони роблять? Я думаю, що піду і поясню їм… Але вони знову закривають частини Європи", - сказав Трамп на мітингу в Мічигані.

Далі Трамп продовжив, що суворий локдаун запроваджують у тих місцях, де є "люди, що найгірше борються з пандемією".

Він попередив виборців, що його суперник від демократів Джо Байден імітуватиме ці жорсткі заходи, і пообіцяв більше ніколи не закривати частини США на жорсткий карантин.

Коментарі Дональда Трампа прозвучали всього через день після того, як прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про нову загальнонаціональну ізоляцію в Англії.

Німеччина, Бельгія, Франція і Греція також ввели додаткові заходи ізоляції, спрямовані на боротьбу зі зростанням числа випадків коронавірусу.