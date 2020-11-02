Прем’єр Британії побоюється удвічі більше смертей від “другої хвилі”, ніж навесні

Прем’єр Британії Борис Джонсон побоюється, що під час другої хвилі епідемії коронавірусу у Британії можуть померти вдвічі більше людей, ніж під час першої, навесні.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ВВС, про це він збирається сказати у своєму зверенні до депутатів Палати представників, щоб переконати їх на місяць запровадити в Англії жорсткий "локдаун".

Звернення ще не оприлюднене, але потрапило у розпорядження ЗМІ. Джонсон має виступити з промовою о 15-30.

"Моделювання, здійснені нашими вченими, вказують на те, що якщо ми зараз нічого не зробимо - протягом зими може померти вдвічі більше людей або навіть ще більше, ніж під час "першої хвилі". Дивлячись на останні цифри, у нас просто не лишається вибору, окрім як запроваджувати заходи на загальнонаціональному рівні", - йдеться у нарисі промови.

Перед цим минулими вихідними Джонсон заявив, що пропонуватиме закривати ресторани, непродуктові магазини та релігійні установи.

Нагадаємо, наприкінці вересня Британія оголосила посилені карантинні заходи орієнтовно на півроку, а згодом впровадила "трирівневий" поділ країни на зони залежно від ситуації з коронавірусом - як альтернативу загальнонаціональному "локдауну".

Наприкінці жовтня кількість смертей від коронавірусу в країні досягла найвищого рівня з травня, а щоденний приріст заражень вже перевищує 20 тисяч.

За офіційною статистикою, з початку епідемії в країні від коронавірусу померли понад 46 тисяч хворих.

Нагадаємо, на піку "першої хвилі" епідемії у Британії щодня помирали кілька сотень пацієнтів. Найгіршим став показник 10 квітня, коли за добу померли 980 осіб.

У той тиждень в Англії та Уельсі зареєстрували найбільшу кількість смертей з 1993 року та приблизно удвічі більше, ніж зазвичай у цю пору року.