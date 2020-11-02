Трамп раскритиковал страны Европы за новые локдауны

Президент США Дональд Трамп в воскресенье резко раскритиковал строгие ограничения, которые вводят некоторые европейские страны для борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Трамп заявил, что ограничения неэффективны, в то время как случаи заболевания растут как в Европе, так и в США.

"Европа ввела драконовские ограничения, и число случаев заболевания росло и число смертей тоже. Подумайте об этом - драконовские. Теперь им приходится делать это снова и снова. Что, черт возьми, они делают? Я думаю, что пойду и объясню им ... Но они снова закрывают части Европы", - сказал Трамп на митинге в Мичигане.

Далее Трамп продолжил, что строгий локдаун вводят в тех местах, где есть "люди, которые хуже всех борются с пандемией".

Он предупредил избирателей, что его соперник от демократов Джо Байден будет имитировать эти жесткие меры, и пообещал больше никогда не закрывать части США на жесткий карантин.

Комментарии Дональда Трампа прозвучали всего через день после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новой общенациональной изоляции в Англии.

Германия, Бельгия, Франция и Греция также ввели дополнительные меры изоляции, направленные на борьбу с ростом числа случаев коронавируса.