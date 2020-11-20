У Польщі після затримання поліцією загинув українець, причини смерті з'ясовують

У Польщі розслідують справу щодо смерті 44-річного українця, що сталося після його затримання в одному з населених пунктів Бжезінського повіту Лодзького воєводства.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Укрінформ".

Згідно з коментарем речника Окружної прокуратури в Лодзі прокурор Кшиштофа Копаня, після розтину стане зрозуміло, що стало причиною смерті і чи може це бути наслідком застосування поліцейськими паралізатора. Однозначно відомо лише те, що чоловік помер одразу після затримання поліцією, але, наголошує речник, поки рано стверджувати, "що між діями поліції і смертю особи є безпосередній зв'язок".

"Ми чекаємо на результати розтину, одночасно хочемо проаналізувати запис відеореєстратора, вмонтованого в паралізатор", - зазначив прокурор.

Кшиштоф Копань повідомив, що загиблий українець приїхав до Польщі 10 листопада для роботи на будівництві. У день подій він мав бути на обов’язковому карантині, але не дотримувався його.

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Пізно ввечері 15 листопада місцева поліція отримала повідомлення, що агресивно налаштований чоловік у збудженому емоційному стані намагався потрапити на подвір’я та до будинку місцевих мешканців. За словами поліцейських, українець поводився агресивно і щодо правоохоронців, які прибули на місце - кидав у них різними предметами і нібито витягнув ніж. Поліцейські викликали підмогу. Коли чоловіка не вдалось заспокоїти словами, правоохоронці застосували спочатку сльозогінний газ, що не дало результату, а потім паралізатор, що дозволило вдягти на чоловіка кайданки. Після цього йому стало погано. Рятувальники, які прибули на місце події, констатували смерть українця.

Консул Консульського відділу Посольства України в Польщі Дмитро Горбань повідомив агентству, що справу взяли під консульський контроль. Українські консули перебувають у контакті з місцевою прокуратурою, яка зобов’язалася інформувати про хід справи і результати проведених експертиз, у тому числі розтину тіла.

Дмитро Горбань розповів, що українець - родом з Тернопільської області, та нещодавно приїхав на роботу до Польщі.