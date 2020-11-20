В Польше после задержания полицией погиб украинец, причины смерти выясняют

В Польше расследуют дело о смерти 44-летнего украинца после его задержания в одном из населенных пунктов Бжезинского уезда Лодзинского воеводства.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Укринформ".

Согласно комментарию представителя Окружной прокуратуры в Лодзи, прокурора Кшиштофа Копаня, после вскрытия станет ясно, что стало причиной смерти и может ли это быть следствием применения полицейскими парализатора. Однозначно известно только то, что мужчина умер сразу после задержания полицией, но еще рано утверждать, "что между действиями полиции и смертью лица есть непосредственная связь".

"Мы ждем результатов вскрытия, одновременно хотим проанализировать запись видеорегистратора, встроенного в парализатор", - отметил прокурор.

Кшиштоф Копань сообщил, что погибший украинец приехал в Польшу 10 ноября для работы на стройке. В день событий он должен был находиться на обязательном карантине.

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Поздно вечером 15 ноября местная полиция получила сообщение, что агрессивно настроенный мужчина в возбужденном эмоциональном состоянии пытался попасть во двор и в дом местных жителей. По словам полицейских, украинец вел себя агрессивно и в отношении правоохранителей, которые прибыли на место - бросал в них различными предметами и якобы вытащил нож. Полицейские вызвали подмогу. Когда мужчину не удалось успокоить словами, правоохранители применили сначала слезоточивый газ, что не дало результата, а потом парализатор, что позволило одеть на мужчину наручники. После этого ему стало плохо. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть.

Консул Консульского отдела посольства Украины в Польше Дмитрий Горбань сообщил агентству, что дело взяли под консульский контроль. Украинские консулы находятся в контакте с местной прокуратурой, которая обязалась информировать о ходе дела и результатах проведенных экспертиз, в том числе вскрытия тела.

Дмитрий Горбань рассказал, что украинец - родом из Тернопольской области и недавно приехал на работу в Польшу.