Байден оголосить ключових посадовців своєї адміністрації наступного тижня - ЗМІ

Обраний президент США Джо Байден планує оголосити про перші призначення на ключові посади у своїй адміністрації наступного тижня.

Про це повідомляє CNN з посиланням на співрозмовників, близьких до команди Байдена, пише "Європейська правда".

Найбільш імовірно, заяви пролунають у понеділок-вівторок, тобто 23-24 листопада. Напередодні Джо Байден казав, що визначився з кандидатурою міністра фінансів. Неофіційно повідомляють, що вже погоджені і деякі інші призначення.

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Джо Байден вже провів співбесіди з кандидатами на посади в адміністрації - через відеозв’язок, окрім декількох винятків.

Однією з причин рішення Байдена вже зараз оголошувати призначення співрозмовники CNN називають небажання Трампа визнавати свою поразку на виборах. Спершу Джо Байден схилявся до того, щоб не поспішати - зокрема, поки до кінця не відомі результати виборів до Сенату.

"Ми хочемо заявити про те, що ми вже діємо, вже готуємося до роботи", - пояснив один зі співрозмовників CNN, близький до "перехідної" команди Байдена.

Як вже повідомлялося, на посаду глави апарату Білого дому Джо Байден планує призначити свого давнього радника Рона Клейна, борця з вірусом Еболи.

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