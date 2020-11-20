Байден объявит ключевых должностных лиц администрации на следующей неделе – СМИ

Избранный президент США Джо Байден планирует объявить о первых назначениях на ключевые должности в своей администрации на следующей неделе.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к команде Байдена, пишет "Европейская правда".

Наиболее вероятно, что заявления прозвучат в понедельник-вторник, то есть 23-24 ноября. Накануне Джо Байден говорил, что определился с кандидатурой министра финансов. Неофициально сообщают, что уже согласованы и некоторые другие назначения.

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Джо Байден уже провел собеседования с кандидатами на должности в администрации - через видеосвязь, кроме нескольких исключений.

Одной из причин решения Байдена уже сейчас объявлять назначения собеседники CNN называют нежелание Трампа признавать свое поражение на выборах. Сначала Джо Байден склонялся к тому, чтобы не спешить - в частности, пока до конца не известны результаты выборов в Сенат.

"Мы хотим заявить, что мы уже действуем, уже готовимся к работе", - пояснил один из собеседников CNN, близкий к переходной команде Байдена.

Как уже сообщалось, на должность главы аппарата Белого дома Джо Байден планирует назначить своего давнего советника Рона Клейна, борца с вирусом Эбола.

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