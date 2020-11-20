Орбан призвал не политизировать вопрос покупки вакцины в России

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна готова закупать вакцины от коронавируса у как можно большего количества производителей, и это не политический вопрос, а вопрос охраны здоровья.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщается на сайте венгерского правительства.

По его словам, вполне вероятно, что 12 миллионов доз вакцины, которые правительство планирует получить от нескольких западных компаний-производителей, будет достаточно.

Как отметил Орбан, пока неизвестно, когда вакцина появится в продаже, сами производители обещают конец весны.

"Вот почему необходимо получить вакцину как можно большего количества источников, это не политический вопрос, а вопрос охраны здоровья. Если она будет готова раньше, то желательно, чтобы Венгрия заказала и оттуда", - сказал он, имея в виду вакцину из России.

Он также упомянул опрос, согласно которому большинство венгров выбрали бы венгерскую вакцину.

Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о прибытии в Будапешт образца вакцины российского производства.

Венгрия стала первой европейской страной, получившей образец вакцины Sputnik V.

Европейская комиссия предостерегла Будапешт, что будет вынуждена принять меры против Венгрии, если та попытается купить не сертифицированную в ЕС иностранную вакцину, в том числе из России.