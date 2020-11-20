Відомий шведський музей Скансен закриється вперше за 129 років через коронавірус

У Стокгольмі популярний музей просто неба Скансен та його традиційний різдвяний ярмарок будуть закриті в цьому році вперше за 129-річну історію через коронавірусні обмеження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

З 27 листопада входи у Скансен будуть повністю зачинені, а різдвяні святкування скасовані.

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Генеральний директор Скансену заявив, що рішення про закриття музею зараз здається важким, але правильним.

"Це означає взяти на себе відповідальність відповідно до нових керівних принципами, згідно з якими всі люди повинні брати на себе відповідальність і зустрічатися не більше ніж з вісьмома людьми", - заявив глава музею Джон Браттмир.

Минулого тижня Швеція встановила найсуворіші на сьогоднішній день коронавірусні обмеження, заборонивши публічні зібрання за участю більше ніж восьми осіб, щоб стримати рекордну кількість інфекцій за останні тижні.

Скансен розташований на острові Юргарден в Стокгольмському архіпелазі. Він є копією міста XIX століття, на його території також розташований зоопарк.

Щорічно музей відвідують понад 1,3 мільйона осіб. Дата його відкриття наразі не визначена.

Швеція повідомила про понад 200 тисяч випадків захворювання і 6340 випадків смерті від початку епідемії.