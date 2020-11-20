Известный шведский музей Скансен закроется впервые за 129 лет из-за коронавируса

В Стокгольме популярный музей под открытым небом Скансен и его традиционная рождественская ярмарка будут закрыты в этом году впервые за 129-летнюю историю из-за коронавирусных ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

С 27 ноября входы в Скансен будут полностью закрыты, а рождественские празднования отменены.

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Генеральный директор Скансен заявил, что решение о закрытии музея сейчас кажется трудным, но правильным.

"Это означает взять на себя ответственность в соответствии с новыми руководящими принципами, согласно которым все люди должны брать на себя ответственность и встречаться не более чем с восемью людьми", - заявил глава музея Джон Браттмир.

На прошлой неделе Швеция установила самые строгие на сегодняшний день коронавирусные ограничения, запретив публичные собрания с участием более чем восьми человек, чтобы сдержать рекордное количество инфекций за последние недели.

Скансен расположен на острове Юргарден в Стокгольмском архипелаге. Он является копией города XIX века, на его территории также расположен зоопарк.

Ежегодно музей посещают более 1,3 миллиона человек. Дата его открытия пока не определена.

Швеция сообщила о более чем 200 000 случаев заболевания и 6340 случаев смерти от начала эпидемии.