В Еврокомиссии говорят о "лучшем прогрессе" в переговорах по Brexit в последние дни

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что в последнее дни в переговорах по Brexit начался "лучший прогресс", после нескольких недель практически без результата.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом она сказала на пресс-конференции 20 ноября.

"После сложных недель с очень-очень медленными сдвигами, в последние дни мы видим лучший прогресс, больше движения по важным вопросам... Есть все еще "несколько метров" до финиша и впереди много работы", - отметила Урсула фон дер Ляйен.

В частности, это касается вопроса "равных условий игры" - о предоставлении компаниям государственной помощи.

Она отметила, что не может назвать журналистам ориентировочную дату, когда торговое соглашение может быть согласовано на 100%. "Пока не договорились обо всем - договоренности еще нет", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

Главными спорными вопросами в переговорах ЕС с Британией о торговых отношениях после Brexit остаются рыболовство, гарантии честной конкуренции и разрешения споров.

Как ранее сообщили СМИ со ссылкой на дипломата ЕС, близкого к переговорам, вопрос рыболовства до сих пор фактически стоит на месте.

На прошлой неделе, которая считалась дедлайном, Великобритания и Евросоюз не успели завершить переговоры.

19 ноября прямые переговоры приостановились из-за того, что у одного из переговорщиков ЕС обнаружили коронавирус. Сейчас работа продолжается дистанционно.

До момента, когда Британия окончательно выйдет из ЕС после завершения переходного периода, остается шесть недель.

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