Зеленский попросил Венецианскую комиссию помочь выйти из конституционного кризиса

Президент Украины обратился к Венецианской комиссии с просьбой помочь со сбалансированным комплексным решением конституционного кризиса в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Офиса президента по итогам телефонного разговора главы государства с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио.

"Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии относительно ее экспертизы в разъяснении вопросов, каким образом избежать нанесения решением КСУ от 27 октября необратимого вреда антикоррупционной реформе", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили насущные потребности наработки законопроектов по восстановлению наказания за представление недостоверной информации в декларациях, обеспечение полноценной работы НАЗК и НАБУ.

Отдельно остановились на проведении комплексной судебной реформы, в том числе - на реформировании механизма отбора судей, а также Высшей квалификационной комиссии судей.

"Собеседники также согласились, что Комиссия по вопросам правовой реформы должна получить экспертную оценку Венецианской комиссии и GRECO всех наработок", - отмечается в заявлении.

Напомним, 17 ноября посол ЕС напомнил Украине об обязательствах через три недели после решения КСУ.

В ЕС надеются, что Верховная рада быстро найдет "разумный выход" из кризиса, возникшего в результате скандального решения Конституционного суда, и поддерживают идею Зеленского не ограничиваться вопросом КС.

27 октября Конституционный суд принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.