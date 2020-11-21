Туреччина вже найближчим часом відправить військових в Азербайджан

Військовослужбовці ЗС Туреччини найближчим часом відправляться до Азербайджану.

Про це повідомив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Глава Міноборони розповів також про успіх армії Азербайджану у звільненні своїх земель і угоду щодо спільної турецько-російської спостережної місії в Карабасі.

"Ми провели з Росією переговори. Ми робимо все необхідне для захисту прав та інтересів наших азербайджанських братів", - зазначив Акар.

Турецький міністр зазначив, що завершені всі підготовчі роботи по відправці військовослужбовців ЗС Туреччини в Азербайджан.

"Документ по відправці військових в Азербайджан підтверджений. Наша підготовка завершена. Згідно з документом, найближчим часом військовослужбовці відправляться в Азербайджан. Зокрема відповідну підготовку завершили сухопутні війська. А також завершили підготовку ВПС, які займуться перевезенням військових", - повідомив Акар.

Цього тижня парламент Туреччини підтримав пропозицію президента Реджепа Таїпа Ердогана про те, щоб відправити турецьких військових до Азербайджану.

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада Вірменія, Азербайджан і Росія підписали заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху.

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