Турция уже в ближайшее время отправит военных в Азербайджан

Военнослужащие ВС Турции в ближайшее время отправятся в Азербайджан.

Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Глава Минобороны рассказал также об успехе армии Азербайджана в освобождении своих земель и соглашении по совместной турецко-российской наблюдательной миссии в Карабахе.

"Мы провели с Россией переговоры. Мы делаем все необходимое для защиты прав и интересов наших азербайджанских братьев", - отметил Акар.

Турецкий министр отметил, что завершены все подготовительные работы по отправке военнослужащих ВС Турции в Азербайджан.

"Документ по отправке военных в Азербайджан подтвержден. Наша подготовка завершена. Согласно документу, в ближайшее время военнослужащие отправятся в Азербайджан. В частности соответствующую подготовку завершили сухопутные войска. А также завершили подготовку ВВС, которые займутся перевозкой военных", - сообщил Акар.

На этой неделе парламент Турции поддержал предложение президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, чтобы отправить турецких военных в Азербайджан.

Напомним, в ночь на 10 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе.