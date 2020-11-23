Британія скасує карантин для поїздок під час Різдва - ЗМІ

У Великій Британії загальні карантинні обмеження скасують до Різдва на два тижні, щоб сім'ї мали можливість відправитися в країни з підвищеним ризиком з "червоного списку" і відвідати родичів.

Про це в понеділок оголосить британський міністр транспорту, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph.

Карантин буде скорочений з 14 днів до 5, якщо у відпочиваючих буде негативний результат через п'ять днів після повернення в країну.

Правила будуть змінені, щоб ввести новий п'ятиденний режим 15 або 16 грудня, при цьому люди будуть звільнені з карантину, як тільки вони отримають результати аналізів.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон у понеділок оголосить про послаблення коронавірусних обмежень на тиждень Різдвяних свят.

Також стало відомо, що Англія припинить національну ізоляцію 2 грудня і перейде до більш жорстких багаторівневих регіональних обмежень.