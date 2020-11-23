Британия отменит карантин для поездок во время Рождества - СМИ

В Великобритании общие карантинные ограничения отменят к Рождеству на две недели, чтобы семьи имели возможность отправиться в страны с повышенным риском из "красного списка", чтобы навестить родственников.

Об этом в понедельник объявит министр транспорта Великобритании, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph.

Карантин будет сокращен с 14 дней до 5, если у отдыхающих будет отрицательный результат через пять дней после возвращения в страну.

Правила будут изменены, чтобы ввести новый пятидневный режим 15 или 16 декабря, при этом люди будут освобождены из карантина, как только они получат результаты анализов.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готов объявить об ослаблении коронавирусных ограничений на неделю рождественских праздников.

Также стало известно, что Англия прекратит национальную изоляцию 2 декабря и перейдет к более жестким многоуровневым региональным ограничениям.