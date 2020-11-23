"Опасность растет, но все зависит от нас": премьер Швеции обратился к нации из-за эпидемии

Премьер-министр Швеции выступил с редким обращением к нации в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом, отмечая, что ситуация становится серьезной, а будущее зависит от ответственности каждого.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на шведское The Local.

Стефан Лёвен отметил, что после лета, когда можно было жить почти нормальной жизнью, ситуация вновь ухудшилась.

"Опасность возрастает. Заражается все больше людей, все больше людей попадают в реанимации, все больше больных умирают... За все, в чем мы сейчас как страна ошибемся, придется заплатить позже. За то, что мы сейчас сделаем правильно, мы получим награду в будущем. От того, что мы будем делать сейчас, зависит, как будут выглядеть празднования дня Святой Люсии и Рождества и кто из моих друзей будет с нами на Рождество. Это может звучать жестко, но реальность именно такова", - подчеркнул премьер.

Стефан Лёвен отметил, что страна уже может заметить изменение поведения людей - снижение мобильности, увеличение дистанционной работы, и таких примеров ответственности надо больше.

Премьер призвал соблюдать действующие рекомендаций органов здравоохранения - избегать встреч с друзьями, а тем, кто живет совсем один, сузить круг общения до 1-2 человек; оставаться максимально дома и позволить своим работникам дистанционную работу.

"Даже если у вас незначительные симптомы - вы можете заражать других... Ваш друг может иметь тяжелое течение болезни. Ваши бабушки и дедушки, которых вы заразите, могут умереть. Это люди, ради которых нужно пойти на жертвы, проявить самодисциплину и ответственность", - подчеркнул он.

Лёвен напомнил, что весной ответственность шведов помогла стране пережить первую волну эпидемии без строгого карантина.

"Сейчас нам опять надо продемонстрировать свое единство и чувство ответственности. И они сильнее, чем вирус, с которым мы боремся. Сделаем это сейчас, вместе, ради Швеции", - призвал премьер.

Как отмечает издание, обращение премьера к нации в Швеции является исключительным событием - их было четыре в новейшей истории: обращение Карла Бильдта в связи с серией антимигрантских нападений в 1992 году, Йорана Перссона в 2003 году - после убийства министра иностранных дел Анны Линдт и два обращения Стефана Лёвена в 2020 году в связи с эпидемией коронавируса.

Как уже сообщалось, на прошлой неделе Швеция для борьбы с вирусом запретила публичные мероприятия с участием более восьми человек. Большинство других мер по борьбе с вирусом остаются на уровне рекомендаций.

В течение последней недели суточный прирост заражений в десятимиллионной Швеции колебался от 4 до более 6 тысяч случаев.

С начала эпидемии умерли более 6 тысяч больных.