Німеччина розслідує 20 тисяч злочинів, пов’язаних з епідемією коронавірусу

За повідомленням німецької газети Die Welt, прокуратура Німеччини розслідує близько 20 тисяч випадків злочинів, пов'язаних з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Як розповів газеті глава Асоціації суддів Німеччини (DRB) Свен Ребен, за час епідемії зросла кількість злочинів, пов'язаних з підробленими масками, розміщенням дезінформації в інтернеті, фальшивими заявками на отримання коштів з коронавірусного фонду, підробленими ліками.

Більшість випадків шахрайства з "коронавірусними коштами" пов'язані з весняною програмою допомоги, яка завершилася 31 травня.

Згідно з результатами опитування DRB, опублікованому Die Welt, найбільше справ - 7500 - на розгляді у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія.

Далі слідують Берлін і Баварія, у яких в прокуратуру надійшло понад 4500 і 2200 справ, пов'язаних з коронавірусом.

Нагадаємо, у квітні земля Північний Рейн-Вестфалія призупинила виплату "коронавірусної" екстреної допомоги самозайнятим особам та малому бізнесу через ймовірне інтернет-шахрайство.

Крім того, у квітні Європол зірвав шахрайську схему із медичними масками для Німеччини.