Германия расследует 20 тысяч преступлений, связанных с эпидемией коронавируса

По сообщению немецкой газеты Die Welt, прокуратура Германии расследует около 20 000 случаев преступлений, связанных с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Как рассказал газете глава Ассоциации судей Германии (DRB) Свен Ребен, за время эпидемии возросло количество преступлений, связанных с поддельными масками, размещением дезинформации в интернете, фальшивыми заявкам на получение средств из коронавирусного фонда, поддельными лекарствами.

Большинство случаев мошенничества с "коронавирусными средствами" связаны с весенней программой помощи, которая завершилась 31 мая.

Согласно результатам опроса DRB, опубликованном Die Welt, больше всего дел - 7500 - на рассмотрении в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Далее следуют Берлин и Бавария, в которых в прокуратуру поступило более 4500 и 2200 дел, связанных с эпидемией.

Напомним, в апреле земля Северный Рейн-Вестфалия приостановила выплату "коронавирусной" экстренной помощи самозанятым лицам и малому бизнесу из-за вероятного интернет-мошенничества.

Кроме того, в апреле Европол сорвал мошенническую схему с медицинскими масками для Германии.