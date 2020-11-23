У Британії сподіваються завдяки вакцині “повернутись до нормальності” після Великодня

В уряді Британії сподіваються, що вакцина від коронавірусу дозволить країні почати повернення до нормального життя навесні, після Великодня, якщо вийде розпочати вакцинацію взимку.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на The Guardian, про це заявив міністр охорони здоров’я Британії Метт Хенкок на тлі заяви компанії AstraZeneca, що розробляє вакцину спільно з Університетом Оксфорда, про від 70% її ефективності.

За його словами, якщо вакцина швидко отримає затвердження, вакцинація може розпочатися вже у грудні.

"Вакцина ще має пройти затверження регулятором… Вони ретельно оцінять усі дані, щоб переконатися, що це безпечно. Залежно від затвердження, ми сподіваємося почати вакцинацію вже у наступному місяці. Розгортання програми відбуватиметься у січні-лютому-березні, і ми сподіваємося, що десь після Великодня життя почне повертатися до нормального", - розповів Метт Хенкок.

AstraZeneca заявила, що сподівається до кінця березня виготовити для Британії близько 40 млн доз вакцини.

Метт Хенкок додав, що ці позитивні новини не означають, що жорсткі карантинні обмеження більше не потрібні. Він також допустив, що після завершення в Англії загального локдауну і повернення до карантину за зонами ризику правила будуть жорсткішими, ніж раніше.

Міністр зазначив, що обнадієний позитивним досвідом проєкту у у Ліверпулі, де масове тестування спільно з жорстким карантином дозволило за кілька тижнів на дві третини зменшити приріст заражень.

Напередодні прем’єр Борис Джонсон повідомив, що готовий оголосити про послаблення коронавірусних обмежень на тиждень Різдвяних свят.