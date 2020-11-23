В Британии надеются благодаря вакцине "вернуться к нормальности" после Пасхи

В правительстве Британии надеются, что вакцина от коронавируса позволит стране начать возвращение к нормальной жизни весной, после Пасхи, если получится начать вакцинацию зимой.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian, об этом заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок на фоне заявления компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с Университетом Оксфорда, о 70% ее эффективности.

По его словам, если вакцина быстро получит утверждение, вакцинация может начаться уже в декабре.

"Вакцине еще предстоит пройти утверждение регулятором... Они тщательно оценят все данные, чтобы убедиться, что это безопасно. В зависимости от утверждения, мы надеемся начать вакцинацию уже в следующем месяце. Развертывание программы будет проходить в январе-феврале-марте, и мы надеемся, что где-то после Пасхи жизнь начнет возвращаться к нормальной", - рассказал Мэтт Хэнкок.

AstraZeneca заявила, что надеется до конца марта изготовить для Британии около 40 млн доз вакцины.

Мэтт Хэнкок добавил, что эти положительные новости не означают, что жесткие карантинные ограничения больше не нужны. Он также допустил, что после завершения в Англии всеобщего локдауна и возвращения в карантин по зонам риска правила будут более жесткими, чем раньше.

Министр отметил, что обнадежен положительным опытом проекта в Ливерпуле, где массовое тестирование совместно с жестким карантином позволило за несколько недель на две трети уменьшить прирост заражений.

Накануне премьер Борис Джонсон сообщил, что готов объявить об ослаблении коронавирусных ограничений на неделю Рождественских праздников.