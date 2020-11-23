Росія і Туреччина сперечаються через турецьких військових в Азербайджані - ЗМІ

Туреччина і Росія розійшлися в позиціях щодо бажання Анкари створити незалежний військовий спостережний пункт на території Азербайджану.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство Reuters з посиланням на джерело з турецької сторони.

Туреччина і Росія в листопаді домовилися створити в регіоні спільний центр для спостереження за припиненням вогню, яке було погоджене 10 листопада і закінчило тижні бойових дій між азербайджанськими військами і етнічними вірменськими силами в Нагірному Карабаху.

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Угода про припинення вогню, що передбачає для Азербайджану територіальні вигоди, передбачає розміщення близько 2000 російських миротворців в Нагірному Карабаху.

Російські та турецькі офіційні особи ще повинні узгодити параметри механізму моніторингу, але Туреччина, вірний союзник Азербайджану, також хоче мати власний незалежний спостережний пункт, щоб посилити свій вплив в регіоні.

"Найбільші розбіжності зараз - через спостережний пункт, який Туреччина встановить на землях Азербайджану", - сказало турецьке джерело на умовах анонімності.

"Росія вважає, що Туреччині немає необхідності створювати в регіоні спостережний пункт, незалежний від об'єднаного центру. Однак для Туреччини він необхідний", - додав співрозмовник.

Джерело повідомило, що переговори в Москві будуть продовжені і що Туреччина розраховує в кінцевому підсумку знайти компроміс з Росією.

Туреччина підтримує Азербайджан, з яким у неї тісні етнічні та культурні зв'язки, з моменту початку нагірно-карабаського конфлікту майже 30 років тому, і вимагає виведення вірменських військ з усієї території Азербайджану.

Минулого тижня парламент Туреччини підтримав пропозицію президента Реджепа Таїпа Ердогана про те, щоб відправити турецьких військових до Азербайджану.

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