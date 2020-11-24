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Швеция запретила все публичные мероприятия с участием более 8 человек

Вторник, 24 ноября 2020, 10:57

Швеция распространила правило "не более восьми" на публичные мероприятия с сидячими местами, вместо предыдущего ограничения в 50 человек.

Такое решение приняли все регионы после неоднократных призывов премьера Стефана Лёвена о том, что "правило восьми" должно стать общенациональной нормой.

Новое правило вступает в силу 24 ноября и будет распространяться на концерты, спектакли и спортивные матчи, но не касается школ и офисов. Исключением являются также похороны - на церемонию могут прийти до 20 человек.

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"Надеюсь, нам удастся быстро переломить тенденцию с распространением вируса и мы сможем снова поднять лимиты - надеюсь, до 300 человек", - прокомментировала Аннели Хултен, представитель власти региона Сконе.

Большинство других мер по борьбе с вирусом остаются на уровне рекомендаций.

Напомним, накануне премьер Стефан Лёвен вдруг выступил с обращением к нации из-за ситуации с коронавирусом, призывая проявить ответственность и ограничить контакты. Это - исключительное событие для Швеции, где подобных обращений в новейшей истории было всего четыре.

В течение последней недели суточный прирост заражений в десятимиллионной Швеции колебался от 4 тысяч до более 6 тысяч случаев. С начала эпидемии умерли более 6 тысяч больных.

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