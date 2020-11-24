Трамп програв ще 5 позовів щодо виборів у Пенсильванії
Кампанія чинного президента США Дональда Трампа програла ще п’ять позовів щодо результатів виборів у штаті Пенсильванія.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ABC News.
Вищий суд Пенсильванії 23 листопада відхилив п’ять судових позовів, поданих кампанією Трампа, які вимагали визнати недійсними 8 329 бюлетенів.
Більшість суддів зазначили, що тверджень про фальсифікації чи порушення закону під час обробки бюлетенів не було.
"Відсутність на конверті написаного вручну імені виборця, адреси чи дати - це технічне порушення Виборчого кодексу, але це не може бути підставою для неврахування голосу тисяч виборців у Пенсильванії", - заявила суддя Крістін Донох’ю.
До цього висновку приєдналися ще двоє суддів, інші видали окремі висновки - але і в них погоджуються, що цього року такі бюлетені потрібно враховувати.
Раніше окружний суд в Пенсільванії не знайшов підстав для перегляду результатів голосування в штаті на президентських виборах.
Раніше спроби кампанії Трампа перешкодити сертифікації зазнали невдачі в судах Джорджії, Мічигану і Аризони.