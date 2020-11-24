У ЄС не бачать проблем у перевірці турецького судна, якою обурилася Анкара

Європейський Союз вважає повністю коректними дії фрегата-учасника операції IRINI, який спробував перевірити турецьке судно на дотримання заборони постачання зброї до Лівії.

Про це йдеться в офіційній заяві Петера Стано, головного речника Європейської служби зовнішніх дій, пише "Європейська правда".

У заяві зазначається, що характер руху турецького судна давав командуванню операції раціональні підстави підозрювати, що корабель може порушувати ембарго ООН на постачання зброї до Лівії.

Петер Стано зазначає, що керівництво операції спробувало заздалегідь отримати згоду країни, під прапором якої йде судно - Туреччини - і дало попередження за 4 години. Згодом перевірку відтермінували ще на годину на прохання посольства Туреччини у Римі, де розташована штаб-квартира операції.

"Не отримавши відповіді від Туреччини після того, як цей час сплив, військові операції IRINI піднялися на борт судна і провели інспекцію за міжнародно погодженими процедурами, включно з процедурами НАТО. Команда діяла максимально професійно, жодних інцидентів не було зареєстровано. Згодом інспекцію призупинили - коли Туреччина офіційно, із затримкою, повідомила про відмову надати дозвіл на перевірку", - пише Стано.

Він додав, що на той час на кораблі не знайшли нічого забороненого і він зміг далі вирушити за своїм курсом.

Речник ЄС нагадав, що операція IRINI спрямована на підтримання заборони ввезення зброї до Лівії згідно з резолюціями Ради безпеки ООН, які є зобов’язуючими для усіх членів ООН, включно з Туреччиною. Окрема резолюція 2292 (2016) закликає країни співпрацювати з операцією у питаннях перевірки суден під їхнім прапором, що прямують до Лівії.

"Мандат операції IRINI зараз важливіший ніж будь-коли, щоб підтримати перемир’я від 23 жовтня та повернення до миру й стабільності у Лівії", - додав Стано.

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Нагадаємо, 22 листопада німецький фрегат "Гамбург" зупинив турецьке вантажне судно "Rosaline A" за 200 кілометрів на північний схід від міста Бенгазі. За даними операції IRINI, на борту корабля могла бути зброя, постачання якої до Лівії заборонено ембарго ООН.

Спершу німецьких військових допустили на борт, але потім Анкара поінформувала командування операції, що не дозволяє перевірку.

В Анкарі назвали дії німецької сторони "скандальними" та у зв’язку з цим викликали до МЗС послів ЄС, Італії та повіреного у справах Німеччини в Анкарі.

У лівійському конфлікті Туреччина підтримує одну з воюючих сторін – Уряд національної згоди (GNA), у тому числі зброєю.

Середземноморська операція Морських сил ЄС почалася 31 березня 2020 року для контролю застосування ембарго ООН на постачання зброї до Лівії.