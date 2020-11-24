В ЕС не видят проблем в проверке турецкого судна, которой возмутилась Анкара

Европейский Союз считает полностью корректными действия фрегата-участника операции IRINI, который попытался проверить турецкое судно на соблюдение запрета поставки оружия в Ливию.

Об этом говорится в официальном заявлении Петера Стано, главного представителя Европейской службы внешних действий, пишет "Европейская правда".

В заявлении отмечается, что характер движения турецкого судна давал командованию операции рациональные основания подозревать, что судно может нарушать эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию.

Петер Стано отмечает, что руководство операции попыталось заранее получить согласие страны, под флагом которой идет судно - Турции - и дало предупреждение за четыре часа. Впоследствии проверку отложили еще на час по просьбе посольства Турции в Риме, где находится штаб-квартира операции.

"Не получив ответа от Турции после того, как это время истекло, военные операции IRINI поднялись на борт судна и провели инспекцию по международно согласованным процедурам, включая процедуры НАТО. Команда действовала максимально профессионально, никаких инцидентов не было зарегистрировано. Впоследствии инспекцию приостановили - когда Турция официально, с задержкой, сообщила об отказе предоставить разрешение на проверку", - пишет Стано.

Он добавил, что в то время на корабле не нашли ничего запрещенного и он смог дальше отправиться по своему курсу.

Представитель ЕС напомнил, что операция IRINI направлена ​​на поддержание запрета на ввоз оружия в Ливию согласно резолюциям Совета безопасности ООН, что являются обязывающими для всех членов ООН, включая Турцию. Отдельная резолюция 2292 (2016) призывает страны сотрудничать с операцией в вопросах проверки судов под их флагом, следующих в Ливию.

"Мандат операции IRINI сейчас важнее, чем когда-либо, чтобы поддержать перемирие от 23 октября и возвращение к миру и стабильности в Ливии", - добавил Стано.

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Напомним, 22 ноября немецкий фрегат "Гамбург" остановил турецкое грузовое судно "Rosaline A" в 200 километрах к северо-востоку от города Бенгази. По данным операции IRINI, на борту корабля могло быть оружие, поставки которого в Ливию запрещены эмбарго ООН.

Сначала немцев допустили на борт, но затем Анкара проинформировала командование операции, что не позволяет проверку.

В Анкаре назвали действия немецкой стороны "скандальными" и в связи с этим вызвали в МИД послов ЕС, Италии и поверенного в делах Германии в Анкаре.

В ливийском конфликте Турция поддерживает одну из воюющих сторон - Правительство национального согласия (GNA), в том числе оружием.

Средиземноморская операция морских сил ЕС началась 31 марта 2020 года для контроля применения эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию.