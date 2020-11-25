"Вийдіть з НАТО": російські пранкери розіграли Трюдо, видавши себе за Грету Тунберг

Російські пранкери "Лексус" і "Вован" розіграли канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо під час телефонної розмови, коли він думав, що розмовляє з кліматичною активісткою Гретою Тунберг.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Пранкери цього тижня оприлюднили запис телефонного дзвінка, в якому вони консультують Трюдо щодо світової політики та просять познайомити з персонажами з мультфільму "Південний парк".

Під час 10-хвилинної розмови третя людина, яка видавала себе за Тунберг, каже Трюдо, що її турбує "зростаюча міжнародна криза і очікування світової війни".

"Це вже призводить до катастрофи. Це дуже страшно", - говорить "Грета", на що Трюдо відповідає: "Так, дійсно".

Дзвінок був зроблений в січні, через кілька днів після того, як в Ірані збили український пасажирський літак, в результаті чого загинули 176 осіб на борту.

"Ви дорослі, але поводитесь як діти. Ми можемо створити світ, в якому кожному знайдеться місце. Для білого і чорного. Християн і мусульман. Трампа і Путіна. Для нас з тобою. Для Бориса Джонсона. Для Корбіна. Для Теренса і Філіпа (персонажі мультфільму "Південний парк". - Ред.), яких теж знають у вашій країні", - каже пранкер.

Після того як Трюдо висловив упевненість в тому, що візит Тунберг в Монреаль в 2019 році перед федеральними виборами в країні "допоміг визначити" результат з точки зору зміни клімату, Тунберг перериває його, кажучи: "Але покиньте НАТО. Киньте зброю. Збирайте квіти. Посміхайтеся природі".

Трюдо відповів дипломатично: "Я теж мрію про світ, в якому солдати не потрібні, але, на жаль, ми ще не живемо в цьому світі".

Потім фейкова Грета звинувачує Меган Маркл у "маніпулюванні" принцом Гаррі - пара перебувала в процесі прийняття рішення, чи жити в Канаді, а згодом запитує, чи може Трюдо представити її Теренсу і Філіпу.

"Я був би щасливий - я попрошу свою команду спробувати з'ясувати, як ми можемо з'єднати вас. Тому що зараз у мене немає їхніх прямих контактів", - сказав Трюдо.

Потім "Грета" ще раз питає про персонажів, і після цього Трюдо розуміє, що йдеться про мультфільм.

"Почекайте, Теренс і Філіп, це не з "Південного парку"? Я їх особисто не знаю. Я вважаю, що це пародії на канадців з "Південного парку", - каже він, перш ніж ввічливо закінчити розмову.