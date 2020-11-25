"Выйдите из НАТО": российские пранкеры разыграли Трюдо, выдав себя за Грету Тунберг

Российские пранкеры Лексус и Вован разыграли канадского премьер-министра Джастина Трюдо во время телефонного разговора: он думал, что беседует с климатической активисткой Гретой Тунберг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Пранкеры на этой неделе обнародовали запись телефонного разговора, в котором они консультируют Трюдо по поводу мировой политики и просят познакомить с персонажами из мультфильма "Южный парк".

Во время 10-минутного разговора третий человек, выдававший себя за Тунберг, говорит Трюдо, что ее беспокоит "растущий международный кризис и ожидание мировой войны".

"Это уже приводит к катастрофе. Это очень страшно", - говорит "Грета", на что Трюдо отвечает: "Да, действительно".

Звонок был сделан в январе, через несколько дней после того, как в Иране сбили украинский пассажирский самолет, в результате чего погибли 176 человек на борту.

"Вы взрослые, но ведете себя как дети. Мы можем создать мир, в котором каждому найдется место. Для белого и черного. Христиан и мусульман. Трампа и Путина. Для нас с тобой. Для Бориса Джонсона. Для Корбина. Для Теренса и Филиппа (персонажи мультфильма "Южный парк". - Ред.), которых тоже знают в вашей стране", - говорит пранкер.

После того, как Трюдо выразил уверенность в том, что визит Тунберг в Монреаль в 2019 году перед федеральными выборами в стране "помог определить" результат с точки зрения изменения климата, Тунберг прерывает его: "Но покиньте НАТО. Бросьте оружие. Собирайте цветы. Улыбайтесь природе".

Трюдо ответил дипломатично: "Я тоже мечтаю о мире, в котором солдаты не нужны, но, к сожалению, мы еще не живем в этом мире".

Затем фейковая Грета обвиняет Меган Маркл в "манипулировании" принцем Гарри - пара находилась в процессе принятия решения, жить ли им в Канаде, а затем спрашивает, может ли Трюдо представить ее Теренсу и Филиппу.

"Я был бы счастлив - я попрошу свою команду попытаться выяснить, как мы можем соединить вас. Потому что сейчас у меня нет их прямых контактов", - сказал Трюдо.

Затем "Грета" еще раз спрашивает о персонажах, и после этого Трюдо понимает, что речь идет о мультфильме.

"Подождите, Теренс и Филипп - это не из "Южного парка"? Я их лично не знаю. Я считаю, что это пародии на канадцев из "Южного парка", - говорит он, прежде чем вежливо закончить разговор.