Германия давит на ЕС по поводу запрета на открытие лыжных курортов

Германия стремится договориться со странами ЕС о закрытии горнолыжных курортов минимум до 10 января, пытаясь сдержать распространение коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

"Я открыто скажу, это будет непросто, но мы постараемся", - заявила канцлер Ангела Меркель после разговора с региональными лидерами Германии во вторник.

Читайте также Австрия откроет свои курорты для лыжников, но с ограничениями

Некоторые из первых очагов распространения коронавируса в Европе произошли именно на горнолыжных курортах, что способствовало распространению инфекции по всему континенту.

Премьер-министр Италии уже поддержал отсрочки начала лыжного сезона, но отметил необходимость европейского решения.

"Если Италия решит закрыть все свои горнолыжные подъемники без какой-либо поддержки со стороны Франции, Австрии и других стран, итальянские туристы рискнут поехать за границу и привезти инфекцию домой", - сказал он телеканалу La7 на этой неделе.

Джузеппе Конте ранее предостерег итальянцев от катания на лыжах во время зимних отпусков.

Однако Австрия выразила обеспокоенность по поводу этой идеи. Министр финансов страны заявил, что если ЕС заставит горнолыжные курорты оставаться закрытыми, "им придется за это заплатить".

Эта новость появилась после того, как Германия продлила частичный локдаун до 20 декабря.