Туреччина жорстко відреагувала на рішення Сенату Франції про визнання Карабаху

МЗС Туреччини назвало комічним заклик Сенату Франції до виведення азербайджанських військ з Нагірного Карабаху, який міститься у резолюції щодо визнання регіону.

Про це йдеться в заяві МЗС Туреччини, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на державне турецьке агентство Anadolu.

Турецьке міністерство назвало рішення французьких парламентарів "черговим показником ігнорування елементарних норм міжнародного права і принципів справедливості на догоду внутрішньополітичним інтересам".

"Твердження, що містяться в документі на адресу Туреччини, також позбавлені будь-якого сенсу. Рішення Сенату Франції розкриває справжні причини, за якими країни-співголови Мінської групи ОБСЄ до сьогодні навіть не намагалися врегулювати нагірно-карабахський конфлікт", - йдеться в заяві.

МЗС додало, що рішення Сенату Франції не має ніякого обгрунтування і є далеким від здорового глузду.

"Туреччина сподівається, що Париж нарешті винесе правильні уроки з 30-річного конфлікту, і зможе сприяти забезпеченню стабільності на Південному Кавказі. Для цього достатньо враховувати реалії сьогоднішнього дня і не відходити від букви міжнародного права", - підкреслили в МЗС Туреччини.

Нагадаємо, верхня палата парламенту Франції проголосувала в середу, 25 листопада, за резолюцію щодо визнання Нагірного Карабаху. Резолюція не має законодавчої сили і носить рекомендаційний характер.

В Азербайджані, який Туреччина підтримує у карабаському конфлікті, резолюцію назвали "не більш ніж клаптиком паперу".