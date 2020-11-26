Турция жестко отреагировала на решение Сената Франции о признании Карабаха

МИД Турции назвал комичным призыв Сената Франции к выводу азербайджанских войск из Нагорного Карабаха, который содержится в резолюции о признании региона.

Об этом говорится в заявлении МИД Турции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на государственное турецкое агентство Anadolu.

Турецкое министерство назвало решение французских парламентариев "очередным показателем игнорирования элементарных норм международного права и принципов справедливости в угоду внутриполитическим интересам".

"Утверждения, содержащиеся в документе в адрес Турции, также лишены всякого смысла. Решение Сената Франции раскрывает истинные причины, по которым страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ до сих даже не пытались урегулировать нагорно-карабахский конфликт", - говорится в заявлении.

МИД добавил, что решение Сената Франции не имеет никакого обоснования и далеко от здравого смысла.

"Турция надеется, что Париж наконец вынесет правильные уроки из 30-летнего конфликта и сможет способствовать обеспечению стабильности на Южном Кавказе. Для этого достаточно учитывать реалии сегодняшнего дня и не отходить от буквы международного права", - подчеркнули в МИД Турции.

Напомним, верхняя палата парламента Франции проголосовала в среду, 25 ноября, за резолюцию о признании Нагорного Карабаха. Резолюция не имеет законодательной силы и носит рекомендательный характер.

В Азербайджане, который Турция поддерживает в карабахском конфликте, резолюцию назвали "не более чем клочком бумаги".