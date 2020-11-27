В Європі вперше судитимуть дипломата з Ірану за тероризм

Іранський дипломат і троє інших іранців 27 листопада постануть перед судом бельгійського Антверпена за звинуваченням в плануванні вибуху на мітингу опозиційної іранської групи у Франції в 2018 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Це перший випадок, коли країна ЄС притягнула до суду іранську офіційну особу за тероризм.

Бельгійська прокуратура звинуватила віденського дипломата Ассадолу Ассаді і трьох інших осіб у плануванні нападу на мітинг Національної ради опору Ірану (NCRI) в Парижі. З програмною промовою мітингу виступив адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані.

Ассаді був третім радником в посольстві Ірану в Відні. Французькі офіційні особи заявили, що він відповідав за розвідку в південній Європі і діяв за наказом Тегерана.

Тегеран неодноразово відхиляв звинувачення, називаючи звинувачення в нападі неправдивими з боку NCRI, яку він вважає терористичною групою.

Ассаді ніяк не прокоментував звинувачення. Його адвокат сказав, що Ассаді дасть пояснення на суді. Згідно з поліцейським документом, в березні Ассаді попередив владу про можливі заходи у з боку певних груп, якщо він буде визнаний винним.

Влада заявляє, що атаці перешкодила скоординована операція між французькими, німецькими та бельгійськими службами безпеки.

Ассаді був заарештований під час відпустки в Німеччині і переданий Бельгії, де були заарештовані двоє його ймовірних спільників з пів кілограмами вибухової речовини TATP і детонатором.

Згідно з документами, бельгійська влада вважає, що Ассаді доставив вибухівку з Тегерана до Відня комерційним рейсом.

"План атаки був розроблений від імені Ірану і під його керівництвом. Це не була особиста ініціатива Ассаді", - заявив глава служби державної безпеки Бельгії Яак Раес в листі прокурору від 2 лютого 2020 року.

Франція заявила, що за змовою стоїть Міністерство розвідки Ірану, і вислала іранського дипломата. ЄС заморозив активи іранської розвідки і офіційних осіб.