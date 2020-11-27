В Европе впервые будут судить дипломата из Ирана за терроризм

Иранский дипломат и трое других иранцев 27 ноября предстанут перед судом бельгийского Антверпена по обвинению в планировании взрыва бомбы на митинге изгнанной оппозиционной группы во Франции в 2018 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Это первый случай, когда страна ЕС привлекла к суду иранского чиновника за терроризм.

Бельгийская прокуратура обвинила венского дипломата Ассадолу Ассади и троих других в планировании нападения на митинг Национального совета сопротивления Ирана (NCRI) в Париже. С программной речью на митинге выступил адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани.

Ассади был третьим советником в посольстве Ирана в Вене. Французские официальные лица заявили, что он отвечал за разведку в южной Европе и действовал по приказу Тегерана.

Тегеран неоднократно отклонял обвинения, называя обвинения в нападении "ложным флагом" со стороны NCRI, которую он считает террористической группой.

Ассади никак не прокомментировал обвинения. Его адвокат сказал, что Ассади объяснится на суде. Согласно полицейскому документу, в марте Асади предупредил власти о возможных ответных мерах со стороны определенных групп, если он будет признан виновным.

Власти заявляют, что атаке помешала скоординированная операция между французскими, немецкими и бельгийскими службами безопасности.

Ассади был арестован во время отпуска в Германии и передан Бельгии, где были арестованы двое его предполагаемых сообщников с полкилограммами взрывчатого вещества TATP и детонатором.

Согласно документам, бельгийские власти считают, что Ассади доставил взрывчатку из Тегерана в Вену коммерческим рейсом.

"План атаки был разработан от имени Ирана и под его руководством. Это не была личная инициатива Ассади", - заявил глава службы государственной безопасности Бельгии (VSSE) Яак Раес в письме прокурору от 2 февраля 2020 года.

Франция заявила, что за заговором стоит Министерство разведки Ирана, и выслала иранского дипломата. ЕС заморозил активы иранской разведки и официальных лиц.