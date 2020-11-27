В уряді назвали дату відкриття офісу євроінтеграції у Дніпрі

Регіональний офіс євроінтеграції у Дніпрі відкриється 30 листопада.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН, про це повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Стефанішина зазначила, що досвід євроінтеграції потрібно передавати з центру в регіони. "Фактично ми і започаткували ініціативу створення регіональних офісів євроінтеграції в регіонах, які готові просувати цінності європейської інтеграції і збільшувати, нарощувати спроможність працювати з колегами з ЄС. Такий офіс вже був створений в Херсоні. У понеділок ми відкриваємо другий офіс – у місті Дніпро", - сказала вона.

Також Стефанішина зазначила, що бажання відкрити такий офіс висловила Луганська область. Відкриття євроінтеграційних офісів планується також у Полтаві й Хмельницькому.

Віцепрем'єрка пояснила, що на регіональному рівні аналізується робота з міжнародними партнерами і створюється спроможність на рівні регіонів впроваджувати ті норми й правила, які ухвалюються урядом і парламентом. "Ми сподіваємося, що ця ініціатива буде підтримуватися й іншими областями", - додала вона.

Нагадаємо, 15 жовтня у Херсоні відбулось відкриття першого в Україні регіонального офісу євроінтеграції.

21 жовтня уряд схвалив розпорядження, яким дає старт створенню нових регіональних офісів з євроінтеграції у Дніпропетровській, Полтавській та Хмельницькій областях.