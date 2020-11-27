В правительстве назвали дату открытия офиса евроинтеграции в Днепре

Региональный офис евроинтеграции в Днепре откроется 30 ноября.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Стефанишина отметила, что опыт евроинтеграции нужно передавать из центра в регионы. "Фактически мы и начали инициативу создания региональных офисов евроинтеграции в регионах, которые готовы продвигать ценности европейской интеграции и увеличивать, наращивать способность работать с коллегами из ЕС. Такой офис уже был создан в Херсоне. В понедельник мы открываем второй офис - в городе Днепр", - сказала она.

Также Стефанишина отметила, что желание открыть такой офис выразила Луганская область. Открытие евроинтеграционных офисов планируется также в Полтаве и Донецке.

Вице-премьер пояснила, что на региональном уровне анализируется работа с международными партнерами и создается способность на уровне регионов внедрять те нормы и правила, которые принимаются правительством и парламентом. "Мы надеемся, что эта инициатива будет поддерживаться и другими областями", - добавила она.

Напомним, 15 октября в Херсоне состоялось открытие первого в Украине регионального офиса евроинтеграции.

21 октября правительство одобрило распоряжение, которым дает старт созданию новых региональных офисов по евроинтеграции в Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областях.