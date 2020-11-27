У Таллінні противники носіння масок вийшли на акцію протесту
П'ятниця, 27 листопада 2020, 17:47
У п'ятницю в Таллінні відбулася демонстрація проти носіння захисних масок.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.
За даними видання, на площі зібралися близько 300 осіб. Учасники акції заявляють, що уряд порушує права людини.
В руках демонстранти тримали плакати із гаслами "Моє тіло - мій вибір", "Страх - не імунна система", "Зупиніть фейкову пандемію". За словами активістів, люди самі повинні приймати рішення, хочуть вони носити маски чи ні.
В Естонії з 16 листопада набули чинності нові обмеження через поширення коронавірусу, які передбачають практично повсюдне носіння масок.
Також уряд Естонії вирішив забезпечити масками найбільш вразливих в економічному плані людей.
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