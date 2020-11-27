В Таллинне противники масок вышли на акцию протеста

В пятницу в Таллинне состоялась демонстрация против ношения защитных масок.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

По данным издания, на площади собрались около 300 человек. Участники акции заявляют, что правительство нарушает права человека.

В руках демонстранты держали плакаты с лозунгами "Мое тело - мой выбор", "Страх - не иммунная система", "Остановите фейковую пандемию". По словам активистов, люди сами должны принимать решение, хотят ли они носить маски или нет.

В Эстонии с 16 ноября вступили в силу новые ограничения из-за распространения коронавируса, которые предусматривают практически повсеместное ношение масок.

Также правительство Эстонии решило обеспечить масками наиболее уязвимых в экономическом плане людей.