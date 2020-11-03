У США почалися вибори президента: є результати двох дільниць

У Сполучених Штатах 3 листопада розпочалося голосування на виборах президента, який керуватиме країною наступні чотири роки.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За посаду змагається чинний глава держави республіканець Дональд Трамп та кандидат від Демократичної партії, колишній віцепрезидент США Джо Байден.

Два маленькі містечка на північному сході штату Нью-Гемпшир розпочали голосування традиційним відкриттям дільниць опівночі.

За даними CNN, у місті Діксвілл-Нотч, яке відкрило президентські вибори в США, Джо Байден отримав п'ять голосів, а Дональд Трамп - нуль. Голосування завершилося вже через кілька хвилин після початку, стільки ж тривала обробка бюлетенів.

Сусіднє місто Міллсфілд також відкрило свої дільниці і там вже переміг Трамп - 16 голосів, за Байдена - 5 голосів.

У деяких великих містах на східному узбережжі виборчі дільниці відкриються о 6 ранку (11:00-12:00 за Гринвічем). Згодом відкриються дільниці у шести часових поясах у 50 штатах, які беруть участь у виборах. Останніми виборчі дільниці закриються на Алясці, на крайньому заході США, коли на сході вже буде ранок.

Опитування Reuters/Ipsos, проведене 27-29 жовтня, показує, що Байден лідирує із 51% голосів проти 43% у Трампа. Однак результат виборів, як і раніше, є непередбачуваним, оскільки вирішальними буде те, за кого проголосують ключові штати, серед яких, зокрема, Аризона, Флорида і Північна Кароліна.

Слід зазначити, що американці могли проголосувати достроково, і цим правом скористалися понад 95 мільйонів виборців. Це - рекордна кількість голосів, відданих достроково, що становить 69% від усієї явки на виборах-2016.

Експерти прогнозують, що на виборах 3 листопада свої голоси віддадуть значно більше громадян, ніж у 2016 році, коли проголосували 138 мільйонів американців.

Різке зростання голосів, відданих за допомогою пошти і особистого дострокового голосування, пояснюють, зокрема, пандемією коронавірусу, яка забрала у США життя понад 230 тисяч людей.

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