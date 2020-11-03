В США начались выборы президента: результаты двух участков

В Соединенных Штатах 3 ноября началось голосование на выборах президента, который будет руководить страной следующие четыре года.

Об этом сообщает "Европейская правда".

За пост соревнуется действующий глава государства республиканец Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден.

Два маленьких городка на северо-востоке штата Нью-Гемпшир начали голосование традиционным открытием участков в полночь.

По данным CNN, в городе Диксвилл-Нотч, который открыл президентские выборы в США, Джо Байден получил пять голосов, а Дональд Трамп - ноль. Голосование завершилось уже через несколько минут после начала, столько же длилась обработка бюллетеней.

Соседний город Миллсфилд также открыл свои участки и там уже победил Трамп - 16 голосов, за Байдена - 5 голосов.

В некоторых крупных городах на восточном побережье избирательные участки откроются в 6 утра (11:00-12:00 по Гринвичу). Впоследствии откроются участки в шести часовых поясах в 50 штатах, участвующих в выборах. Последние избирательные участки закроются на Аляске, на крайнем западе США, когда на востоке уже будет утро.

Опрос Reuters / Ipsos, проведенный 27-29 октября, показывает, что Байден лидирует с 51% голосов против 43% у Трампа. Однако результат выборов, как и раньше, непредсказуем, поскольку решающими будет то, за кого проголосуют ключевые штаты, среди которых, в частности, Аризона, Флорида и Северная Каролина.

Следует отметить, что американцы могли проголосовать досрочно, и этим правом воспользовались более 95 млн избирателей. Это рекордное количество голосов, отданных досрочно, что составляет 69% от всей явки на выборах 2016 года.

Эксперты прогнозируют, что на выборах 3 ноября свои голоса отдадут значительно больше граждан, чем в 2016 году, когда проголосовали 138 млн американцев.

Резкий рост голосов, отданных при помощи почты и личного досрочного голосования, объясняют, в частности, пандемией коронавируса, которая забрала в США жизни более 230 тысяч человек.

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