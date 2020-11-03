Венский террорист был балканського происхождения

Террористу, застреленному во время терактов в Вене в понедельник, было 20 лет, он родился и вырос в австрийской столице.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом сообщил редактор еженедельной газеты Falter Флориан Кленк, не сообщив подробностей об источнике этой информации.

Нападавший был известен внутренний разведке, потому что был одним из 90 австрийских исламистов, которые хотели поехать в Сирию.

Мужчина по имени Куртин С. имел "албанские корни", но его родители были родом из Северной Македонии.

Позже глава МВД Австрии Карл Нехаммер подтвердил, что 20-летний нападавший имел северомакедонские корни и был известен правоохранительным органам участием в террористической организации. По словам министра, в дополнение к австрийскому паспорту, у мужчины было гражданство Северной Македонии.

Напомним, утром во вторник Карл Нехаммер заявил о "нападении по крайней мере одного исламистского террориста". Стрельба в центре Вены произошла в шести местах.

Правоохранители застрелили злоумышленника. Выяснилось, что у него был автомат и пояс смертника, который оказался муляжом. Полиция считает, что исполнителями терактов в Вене могли быть максимум четыре человека.

Жертвами терактов стали четыре человека - две женщины и двое мужчин. 17 человек получили ранения.